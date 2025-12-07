Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1'de şampiyonluk günü

Formula 1'de şampiyonluk günü

7.12.2025 10:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1'de şampiyonluk günü

Formula 1'de şampiyon bugün Abu Dabi'de belli olacak. Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Yarış, 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. 

VERSTAPPEN POLE'DE

Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

NORRIS ÖNDE, VERSTAPPEN TAKİPTE, PIASTRI MUCİZE PEŞİNDE

Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.

Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

TAKIMLAR

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137

İlgili Konular: #formula 1 #Şampiyon #Abu Dabi

İlgili Haberler

Formula 1'de heyecan artıyor: Şampiyon Abu Dabi'de belli olacak!
Formula 1'de heyecan artıyor: Şampiyon Abu Dabi'de belli olacak! Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Abu Dabi Grand Prix'sinde 3 pilot, şampiyonluk için piste çıkacak.
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.
Formula 1'de şampiyonluk düğümü Katar'da çözülebilir!
Formula 1'de şampiyonluk düğümü Katar'da çözülebilir! Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bitimine iki yarış kala McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.