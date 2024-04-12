Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 yılı yarış takvimini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:56
Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!
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FIA, Formula 1'in 2025 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

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Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih 
Ülke
Pist
14-16 Mart
Avustralya 
Melbourne
21-23 Mart
Çin 
Şanghay
4-6 Nisan 
Japonya 
Suzuka
11-13 Nisan 
Bahreyn 
Sakhir
18-20 Nisan 
Suudi Arabistan
Cidde
2-4 Mayıs
ABD 
Miami
16-18 Mayıs
İtalya 
İmola
23-25 Mayıs
Monako 
Monako
30 Mayıs – 1 Haziran
İspanya 
Barselona
13-15 Haziran
Kanada 
Montreal
27-29 Haziran
Avusturya 
Spielberg
4-6 Temmuz
Birleşik Krallık
Silverstone
25-27 Temmuz
Belçika 
Spa
1-3 Ağustos
Macaristan 
Budapeşte
29-31 Ağustos
Hollanda 
Zandvoort
5-7 Eylül
İtalya 
Monza
19-21 Eylül
Azerbaycan 
Bakü
3-5 Ekim
Singapur 
Singapur 
17-19 Ekim
ABD 
Austin
24-26 Ekim
Meksika 
Mexico City
7-9 Kasım
Brezilya 
Sao Paulo
20-22 Kasım
ABD 
Las Vegas
28-30 Kasım
Katar 
Lusail
5-7 Aralık
Abu Dabi
Yas Marina



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