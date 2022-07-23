Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu
Formula 1'de sezonun 12. ayağı olan Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Formula 1 Fransa Grand Prix’si öncesi sıralama turları düzenlendi.
Pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Leclerc oldu. 2 ve 3. sıradan yarışa başlayacak isimler ise Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez oldu.
Ferrari'nin pilotu bu sezon 7. kez bu başarıyı yakalamış oldu.
Monakolu pilot Leclerc ilk açıklamasında, "Carlos olmasaydı mücadele çok daha yakın olabilirdi. Ona çok teşekkür ederim. Red Bull'la bir savaş vardı ama tempomuz beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.
Pierre Gasly, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi sırasıyla 1. eleme seansında veda eden ve yarıştaki sıralamaları belli olan isimler oldu.
2. eleme seansında ise Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Alex Albon veda etti.
Fransa Grand Prix’si 24 Temmuz Pazar günü TSİ 16:00'da başlayacak.
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