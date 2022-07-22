Formula 1'de sıradaki durak Fransa
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Fransa'da Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı, Fransa'da düzenlenecek.
Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 6, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 208 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 170
3. Sergio Perez (Meksika): 151
4. Carlos Sainz (İspanya): 133
5. George Russell (Büyük Britanya): 128
TAKIMLAR
1. Red Bull: 359
2. Ferrari: 303
3. Mercedes: 237
4. McLaren: 81
5. Alpine: 81
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