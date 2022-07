Formula 1'de İngiliz pilot Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında yer almayacak

İngiliz pilot Lewis Hamilton, Formula 1’deki az bilinen bir kural sebebiyle Fransa Grand Prix’sindeki ilk antrenman bölümünde yer alamayacak.

Formula 1’in 2022 sezonundaki kural kitapçığına göre, şampiyonada yer alan 10 takımın tümü, en az iki defa genç bir sürücüyü ilk antrenman bölümünde yarış koltuğuna oturtması gerekiyor.

Mercedes Formula 1 takımı, Lewis Hamilton’ın bu kural sebebiyle cuma günkü ilk antrenman bölümünde koltuğunu Hollandalı pilot Nyck de Vries’a bırakacağını açıkladı.

Fotoğraf: Nyck de Vries

Alman takımı, Lewis Hamilton’ın koşulacak ikinci antrenman bölümünde yerini geri alacağını duyurdu. Ayrıca George Russel’ın da aynı kural sebebiyle gelecek yarışlardaki antrenman bölümünde yerini genç bir pilota bırakacağı öğrenildi.

27 yaşındaki pilot Nick de Vries, 2019 yılında Formula 2’de, 2021 yılında ise Formula E’de şampiyonluğa ulaşmıştı.

This weekend @nyckdevries will be taking the wheel of W13 for FP1. ??



Lewis has chosen this weekend to fulfil the first of two young driver sessions required by all teams this season. George has selected one later in the year. pic.twitter.com/aNimIvCClU