Formula 1 İtalya GP'sinde pole pozisyonu Verstappen'in!

6.09.2025 19:12:00
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. etabı İtalya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

İlgili Haberler

Formula 1 İtalya sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta? F1 İtalya GP hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 İtalya sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta? F1 İtalya GP hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1, 16. yarışı ile devam ediyor. Hollanda GP ardından takımlar ve pilotlar İtalya GP'de mücadele edecek. Peki, Formula 1 İtalya sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta? F1 İtalya GP hangi kanalda yayınlanacak?
Cadillac Formula 1 Takımı'nın pilotları belli oldu!
Cadillac Formula 1 Takımı'nın pilotları belli oldu! Fin sürücü Valtteri Bottas'ın ve Meksikalı pilot Sergio Perez'in, 2026 yılında Cadillac Formula 1 Takımı'nda yarışacağı açıklandı.
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Formula 1'de sıradaki durak İtalya Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.