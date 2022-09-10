Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde Charles Leclerc ilk sırada başlayacak!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, pole pozisyonu ev sahibi ekip Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonuna sahip oldu.
Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.
53 turluk yarış pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
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