Formula 1'de 17. yarış Singapur'da koşulacak!
Formula 1, Singapur'da koşulacak sezonun 17. yarışı ile devam edecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.
Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 219
3. Sergio Perez (Meksika): 210
4. George Russell (Büyük Britanya): 203
5. Carlos Sainz (İspanya): 187
TAKIMLAR
1. Red Bull: 545
2. Ferrari: 406
3. Mercedes: 371
4. Alpine: 125
5. McLaren: 107
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