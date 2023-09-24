Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen, şampiyon Red Bull Racing!
Hollandalı pilot Max Verstappen'in Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafere ulaşması ile Red Bull Racing, tarihinde 6. kez markalar şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1'de Red Bull Racing takımı, sezonun bitimine 6 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 17. yarışının koşulduğu Japonya Grand Prix'sinde, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen çizgiyi ilk sırada geçerek takımına 6. markalar şampiyonluğunu kazandırdı.
Max Verstappen
SIRADAKİ YARIŞ KATAR'DA
McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris yarışı ikinci tamamlarken Avustralyalı sürücü Oscar Piastri de podyumun bir diğer basamağına tırmandı.
Tarihinde 6. kez şampiyonluğunu ilan eden Red Bull; 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında bu sevinci yaşamış oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı 3-5 Ekim tarihlerinde Katar'da koşulacak.
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