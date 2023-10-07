Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole Verstappen'in
Sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 23.778 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.441 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) ikinciliği, pisti 0.527 saniye yavaş turlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.
Katar Grand Prix'sinin sprint sıralama turu Cumartesi günü TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.
Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
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