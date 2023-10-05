Max Verstappen, Katar'da şampiyonluk için piste çıkıyor! İşte ihtimaller...
Formula 1 Dünya Şampiyonası, Katar'ın ev sahipliğinde sezonun 18. yarışı ile devam ediyor. Red Bull sürücüsü Max Verstappen şampiyonluğun en büyük adayı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek.
Katar Grand Prix'inin sıralama turları, 6 Ekim Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak. Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.
VERSTAPPEN ŞAMPİYONLUK İÇİN PİSTE ÇIKIYOR
Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
Hollandalı pilot, cumartesi günü koşulacak sprint yarışını ilk 6 sırada tamamlaması halinde kariyerinin 3. şampiyonluğunu ilan edecek.
Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Max Verstappen
Katar Grand Prix'i öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 223
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190
4. Fernando Alonso (İspanya): 174
5. Carlos Sainz (İspanya): 150
Takımlar
1. Red Bull: 623
2. Mercedes: 305
3. Ferrari: 285
4. Aston Martin: 221
5. McLaren: 172
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!
- 'Şov yaptınız indirim mi istiyorsunuz?'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- 'Had bilmezler'
- 'Çok istedik ama olmadı!'
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Üniversitede dehşet anları!
- Dev maç için tekrar talebi!