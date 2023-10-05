Max Verstappen, Katar'da şampiyonluk için piste çıkıyor! İşte ihtimaller...

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:40

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Katar Grand Prix'inin sıralama turları, 6 Ekim Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak. Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

VERSTAPPEN ŞAMPİYONLUK İÇİN PİSTE ÇIKIYOR

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Hollandalı pilot, cumartesi günü koşulacak sprint yarışını ilk 6 sırada tamamlaması halinde kariyerinin 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Max Verstappen

Katar Grand Prix'i öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

Takımlar

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172