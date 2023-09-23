Japonya'da pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1'de Japonya GP'de pole pozisyonu, Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.
Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 28.877 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
MCLAREN, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ALDI
Hollandalı sürücünün 0.581 saniye arkasındaki Oscar Piastri (McLaren) ikinciliği, pisti takım arkadaşı Piastri'den 0.035 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.
Japonya'daki 53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'te başlayacak.
Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
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