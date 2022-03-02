Ukraynalı Andriy Yarmolenko'dan Rus futbolculara tepki: Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz?

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:15

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Daha önce savaş karşıtı mesajlar veren Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko bu kez Rus meslektaşlarına seslendi.

"ÜLKEMDE İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

West Ham United forması giyen yıldız futbolcu, Rus futbolcuların duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Deneyimli kanat oyuncusu, "Rus futbolculara bir sorum var. Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz! Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Bunu gerçek hayatta da yapsanıza!" diyerek tepkisini dile getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

32 yaşındaki futbolcuya, West Ham Unitedlı taraftarlar ve takım arkadaşlarından da destek gelmişti. West Hamlı futbolcular ısınma hareketlerini Yarmolenko'nun isminin yazılı olduğu formalarla yapmıştı. Stadyumun dışında bulunan ekranlarda ve stadyum içindeki bazı bölgelerde "Yarmolenko ve Ukrayna halkına sevgi ve dua gönderiyoruz" şeklinde yazılar yer almıştı.

154 GOL, 106 ASİST

Dinamo Kiev'de parlayan Andriy Yarmolenko, Borussia Dortmund ve West Ham ile birlikte kariyerinde toplam 445 maça çıktı ve 154 gol, 106 asiste imzasını attı.

Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 106 kez giyen Yarmolenko, 44 gol kaydetti. Kanat oyuncusu, EURO 2020 finallerinde 5 maçta 2 gol, 2 asist ile adından söz ettirmişti.