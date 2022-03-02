Ukraynalı Andriy Yarmolenko'dan Rus futbolculara tepki: Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz?
Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Yarmolenko, Rus meslektaşlarına çağrıda bulundu. Yarmolenko, "Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde Ruslar insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Daha önce savaş karşıtı mesajlar veren Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko bu kez Rus meslektaşlarına seslendi.
"ÜLKEMDE İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR"
West Ham United forması giyen yıldız futbolcu, Rus futbolcuların duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.
Deneyimli kanat oyuncusu, "Rus futbolculara bir sorum var. Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz! Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Bunu gerçek hayatta da yapsanıza!" diyerek tepkisini dile getirdi.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
32 yaşındaki futbolcuya, West Ham Unitedlı taraftarlar ve takım arkadaşlarından da destek gelmişti. West Hamlı futbolcular ısınma hareketlerini Yarmolenko'nun isminin yazılı olduğu formalarla yapmıştı. Stadyumun dışında bulunan ekranlarda ve stadyum içindeki bazı bölgelerde "Yarmolenko ve Ukrayna halkına sevgi ve dua gönderiyoruz" şeklinde yazılar yer almıştı.
154 GOL, 106 ASİST
Dinamo Kiev'de parlayan Andriy Yarmolenko, Borussia Dortmund ve West Ham ile birlikte kariyerinde toplam 445 maça çıktı ve 154 gol, 106 asiste imzasını attı.
Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 106 kez giyen Yarmolenko, 44 gol kaydetti. Kanat oyuncusu, EURO 2020 finallerinde 5 maçta 2 gol, 2 asist ile adından söz ettirmişti.
İlgili Haberler
- Rusya - Ukrayna sorusu, Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel'i kızdırdı
- Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'da son gelişme
- Trabzonspor'da Edin Visca, son 6 maçta 6 gol attı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Eurovision birincisinden 'Ukrayna'ya destek' çağrısı
- Asistan hekimlerin sorunları Meclis gündeminde
- AB'den Belarus'a yaptırım kararı
- Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme!
- Kafein tozunu yanlış hesaplayan antrenör öldü
- Trabzonspor'da 1 pozitif vaka
- Soyer'den 30 bin öğrenciye 5,1 milyon TL'lik destek
- NBA'de Lakers, Mavericks karşısında sonunu getiremedi
- TurkNet'e büyük zam
- 'FETÖ borsası' davasında mütalaa