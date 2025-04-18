Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:11

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:11

Formula 1 Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. F1 pilotları üç antrenman seansı ardından sıralama turları ve yarışa çıkacak. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman? Formula 1 Suudi Arabistan yarışı antrenman ve sıralama turları saat kaçta?

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1 Suudi Arabistan GP antrenman seansı 18 Nisan'da başlıyor. Buna göre;

18 Nisan

1. antrenman seansı: 16:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

2. antrenman seansı: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

19 Nisan

3. antrenman seansı: 16:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

20 Nisan

Yarış: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4