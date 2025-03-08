Yayınlanma: 08.03.2025 - 22:32

Güncelleme: 08.03.2025 - 22:32

F1 filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin senaristliğini Ehren Kruger üstleniyor. Peki, F1 filminin konusu ne, oyuncuları kim? F1 filmi ne zaman vizyona girecek?

F1 FİLMİNİN KONUSU NE?

1990'larda yarışmış bir Formula 1 pilotu olan Sonny Hayes, korkunç bir kaza geçirir ve Formula 1'den emekli olup diğer disiplinlerde yarışmaya başlamak zorunda kalır. Bir Formula 1 takımı sahibi ve arkadaşı Hayes ile iletişime geçer ve Apex Grand Prix takımında (APXGP) çaylak dahi Joshua Pearce'a akıl hocalığı yapması için emeklilikten çıkmasını ister.

F1 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Javier Bardem

Kerry Condon

Tobias Menzies

Callie Cooke

Kim Bodnia

Samson Kayo

Damson Idris

Lewis Hamilton

F1 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

F1 filmi tarihinde 27 Haziran 2025 vizyona girecek.