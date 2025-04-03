Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 pilotlarının nefes kesecek rekabetinin ne zaman başlayacağı yarışseverlerin merak konusu oldu. Peki, Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:40

Birbirinden başarılı pilotların yer aldığı Formula 1'de Japonya GP heyecanı yaşanıyor. Antrenman seanslarıyla başlayacak F1 Japonya yarışlarının canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Peki, Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?

FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?

2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya GP, Suzuka Pisti'nde gerçekleşecek. 49 turdan oluşacak mücadele 4 Nisan'da antrenman seanslarıyla başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN Sports 4'ten canlı olarak aktarılacak.

4 Nisan Cuma

1. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

2. antrenman seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

5 Nisan Cumartesi

3. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

6 Nisan Pazar

Yarış: 08:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4


Etiketler: #formula 1 #japonya #yarış

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