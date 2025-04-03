Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1 pilotlarının nefes kesecek rekabetinin ne zaman başlayacağı yarışseverlerin merak konusu oldu. Peki, Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?
Birbirinden başarılı pilotların yer aldığı Formula 1'de Japonya GP heyecanı yaşanıyor. Antrenman seanslarıyla başlayacak F1 Japonya yarışlarının canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Peki, Formula 1 Japonya GP ne zaman? F1 Japonya GP hangi kanalda, saat kaçta?
FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?
2025 sezonunun üçüncü yarışı Japonya GP, Suzuka Pisti'nde gerçekleşecek. 49 turdan oluşacak mücadele 4 Nisan'da antrenman seanslarıyla başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN Sports 4'ten canlı olarak aktarılacak.
4 Nisan Cuma
1. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
5 Nisan Cumartesi
3. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
6 Nisan Pazar
Yarış: 08:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
Spor Haberleri
- FIFA'dan Rusya'ya yeşil ışık!
- A Milli Takım'ın FIFA sıralaması değişti!
- Samsunspor'dan tepki: 'Yardımcı hakem talebi bu yüzden'
- Formula 1 Japonya GP ne zaman?
- Yılmaz Vural'dan Okan Buruk-Mourinho yorumu!
- Derbiyi yönetmişti: TFF'den Yasin Kol kararı!
- Okan Buruk'un derbi karnesi dikkat çekti!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- Houston Rockets play-off biletini kaptı!
- Chelsea'nin konuğu Tottenham
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı!
- ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’