Formula 1 yönetiminden sprint uygulaması kararı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlatılan sprint yarışları uygulamasına, bu sezon da devam edileceği duyuruldu.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle alınan kararla, sprint yarışları uygulamasına geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3 yarışta yer verileceği belirtildi.
Bu sezonki sprint yarışları, İtalya (Emilia Romagna Pisti), Avusturya ve Brezilya Grand Prix'lerinde yapılacak ve geçen sezonki uygulamadan biraz daha farklı kurallar ile etkinleştirilecek.
Bu sezonki yarışlarda, ilk 8'e giren sürücülere puan verilecek. Birincinin 8 puanla ödüllendirileceği yarışları 8'inci sırada tamamlayan pilot ise kademeli düşüşün ardından 1 puan alacak. Geçen sezonki yarışları ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puanla ödüllendiriliyordu.
Toplantıda, bir kural değişikliğine daha gidildi. Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak. Geçen sezon, sprint yarışını kazanan pilotlar, yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanıyordu.
Öte yandan, geçen sezon pilotlar klasmanında şampiyonun belirlendiği olaylı Abu Dabi Grand Prix'siyle ilgili de gelişmeler yaşandı. Yarış hakkında önceden soruşturma açan FIA, toplantının ardından aldığı kararla, konu hakkında yeni yapısal değişikliklerin olacağı "eylem planı"nı önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.
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