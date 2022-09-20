Monaco Grand Prix'si 2025 yılına kadar Formula 1'de kaldı!
Formula 1 yönetimi, Monaco Grand Prix'sinin 3 yıl daha takvimde yer alacağını açıkladı.
Son zamanlarda sıkıcı yarışlara ev sahipliği yaptığı yönünde eleştirilen Monaco Grand Prix’si, 3 yıl daha Formula 1’de yer alacak.
Formula 1 yönetimi, Monaco Grand Prix’sinin 2025 yılının sonuna kadar takvimde yer alacağını duyurdu.
Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Monako’da 2025 yılına kadar yarışacağımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki yıl 28 Mayıs'ta şampiyonanın Monako sokaklarına geri dönecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
Bu sezon 29 Mayıs’ta koşulan Monaco Grand Prix’sinde Red Bull Racing Takımı’nın Meksikalı pilotu Sergio Perez, bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.
Monako’daki yarışı Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ikinci, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü tamamlamıştı.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'
- 'YSK' davasında karar ne olacak?