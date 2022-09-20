Monaco Grand Prix'si 2025 yılına kadar Formula 1'de kaldı!

20 Eylül 2022 Salı, 21:20

Son zamanlarda sıkıcı yarışlara ev sahipliği yaptığı yönünde eleştirilen Monaco Grand Prix’si, 3 yıl daha Formula 1’de yer alacak.

Formula 1 yönetimi, Monaco Grand Prix’sinin 2025 yılının sonuna kadar takvimde yer alacağını duyurdu.

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Monako’da 2025 yılına kadar yarışacağımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki yıl 28 Mayıs'ta şampiyonanın Monako sokaklarına geri dönecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 29 Mayıs’ta koşulan Monaco Grand Prix’sinde Red Bull Racing Takımı’nın Meksikalı pilotu Sergio Perez, bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.

Monako’daki yarışı Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ikinci, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü tamamlamıştı.