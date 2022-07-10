Formula 1'de Avusturya GP'yi Charles Leclerc kazandı
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.
Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc kariyerindeki beşinci zaferini yaşadı.
Yarışta Verstappen ikinci, Hamilton ise üçüncü oldu.
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