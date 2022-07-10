Formula 1'de Avusturya GP'yi Charles Leclerc kazandı

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 17:37
Formula 1'de Avusturya GP'yi Charles Leclerc kazandı
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Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc kariyerindeki beşinci zaferini yaşadı.

Yarışta Verstappen ikinci, Hamilton ise üçüncü oldu.

 


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