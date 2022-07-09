Formula 1'de Avusturya'daki sprint yarışında zafer Max Verstappen'in

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:53

Formula 1’de Avusturya’daki sprint yarışını ev sahibi Max Verstappen bitiş çizgisini iki Ferrari'nin önünde geçerek kazandı.

Ferrari'den Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Verstappen'in arkasında yarışı tamamlayarak 2. ve 3. sırayı aldı.

Mercedes-AMG'den George Russell, 4'üncü sırayı aldı. Avusturya merkezli Red Bull takımının Meksikalı pilotu iyi bir tırmanışla 5'inci sırayı almayı başardı. Alpine'den Esteban Ocon ise 6'ıncı tamamladı.

Haas'ın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen 7'inci oldu.

SON PUAN HAMILTON'IN

Sprint yarışından puan alan son isim Lewis Hamilton oldu. Yarışın ilk virajında AlphaTauri'den Pierre Gasly ile temas yaşayıp sıra kaybeden 7 kez dünya şampiyonu, yukarı sıralara tırmanarak 8'inci oldu.

Yarışa 6. sıradan başlaması gereken Fernando Alonso, takım yetkililerinin lastik battaniyelerini formasyon turu öncesi lastiklerin üstünde unutunca yarış dışı kaldı.

Formula 1 Avusturya GP, pazar günü saat 16.00'da koşulacak.