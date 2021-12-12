Formula 1'de Mercedes, Abu Dhabi GP'sinin sonucuna itiraz etti

12 Aralık 2021 Pazar, 19:27

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Hollandalı pilot ilk şampiyonluğunu kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın son turlarında yaşanan kaza ve sonrasında son turda güvenlik aracının pisti terk etmesinin ardından Mercedes, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'u güvenlik aracı çıkmadan geçmesini ve turunu geri alan pilotların konvoyu yakalamadan yarışın yeniden başlamasını protesto etti.

Red Bull Racing takımı patronu Christian Horner bu itiraza yönelik, "Mercedes’in itirazından dolayı hayal kırıklığına uğradık ama FIA’ya güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



