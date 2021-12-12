Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu

12 Aralık 2021 Pazar, 17:20

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Hollandalı pilot ilk şampiyonluğunu kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞ GERGİN BAŞLADI

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, kötü bir start alarak yerini Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı. İlk turda Verstappen, yaptığı atakta Lewis Hamilton'ı pist dışına iterek birincilik koltuğunu aldı ancak Lewis Hamilton dışarıdan ilerleyerek Verstappen'i yeniden geride bıraktı. Yaşanan olayla ilgili FIA Komiserler Kurulu'ndan inceleme kararı çıkmadı.

PEREZ'DEN HAMILTON'A GEÇİT YOK

Yarışın ilk bölümünde önce Verstappen, sonrasında Hamilton pite girerken, bu sırada pistte kalan Red Bull pilotu Sergio Perez geçici olarak liderlik koltuğunu aldı. Verstappen'in Hamilton'ın 8 saniye gerisine düştüğü sırada 22 turluk yumuşak hamur lastikle Hamilton'a karşı çok iyi bir savunma yapan Perez, Hamilton'a geçilmesine rağmen Verstappen'in tekrardan Hamilton'a yaklaşmasını sağladı.

36'ncı turda Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi'nin yolda kalmasıyla sanal güvenlik aracı geldi. Red Bull takımı, Verstappen'i pite çağırırken, Mercedes ise Hamilton'ı pite almadı.

GÜVENLİK ARACI GELDİ, ŞAMPİYON SON TURDA BELLİ OLDU

54'üncü turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırdı ve aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonucun ardından Hollandalı pilot, 395,5 puanla şampiyon olurken, ikinci sırada ise 387,5 puanla Lewis Hamilton yer aldı.

VERSTAPPEN: İNANILMAZ BİR ŞEY

Son turda Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu inanılmaz bir şey. Yarış için savaştım ve son turda fırsat geldi. Çılgınca bir şey bu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takımım bunu hak etti. Onları çok seviyorum ve onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Perez'e de teşekkür etmem lazım, inanılmaz bir çalışma yaptık. Umarım 10-15 sene daha bunu yapabiliriz. Çok mutlıuyum."

HAMILTON: MAX'I TEBRİK EDERİM

Son turda şampiyonluğu kaybeden Lewis Hamilton ise "Max'ı tebrik ederim. İnanılmaz bir iş yaptık bu sene. Takım olarak çok çalıştık bu yıl. Gerçekten en zor sezonlardan birisiydi. Bu takımın parçası olmaktan mutluyum. Her şeyimizi ortaya koyduk ve hiç pes etmedik" dedi.

TAKIMLARDA ŞAMPİYON BİR KEZ DAHA MERCEDES

Pilotlar klasmanında Max Verstappen'in şampiyon olduğu 2021 sezonunda, takımlar klasmanında ise şampiyon değişmedi. Mercedes, 2021 sezonunda elde ettiği 613,5 puanla; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020'nin ardından 2021'de de şampiyon oldu ve hem üst üste hem de toplamda 8'inci kez zafere ulaştı. İkinci sırada yer alan Red Bull ise 585,5 puan elde etti.

2021 SEZONU PİLOTLAR SIRALAMASI

1- Max Verstappen (Red Bull) / 395.5 Puan

2- Lewis Hamilton (Mercedes) / 387.5 Puan

3- Valtteri Bottas (Mercedes) / 226 Puan

4- Sergio Perez (Red Bull) / 190 Puan

5- Carlos Sainz (Ferrari) / 164.5 Puan

6- Lando Norris (McLaren) / 160 Puan

7- Charles Leclerc (Ferrari) / 159 Puan

8- Daniel Ricciardo (McLaren) / 115 Puan

9- Pierre Gasly (AlphaTauri) / 110 Puan

10- Fernando Alonso (Alpine) / 81 Puan

11- Esteban Ocon (Alpine) / 74 Puan

12- Sebastian Vettel (Aston Martin) / 43 Puan

13- Lance Stroll (Aston Martin) / 34 Puan

14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) / 32 Puan

15- George Russell (Williams) / 16 Puan

16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) / 10 Puan

17- Nicholas Latifi (Williams) / 7 Puan

18- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) / 3 Puan

19- Mick Schumacher (Haas) / 0 Puan

20- Robert Kubica (Alfa Romeo - Yedek Pilot) / 0 Puan

21- Nikita Mazepin (Haas) / 0 Puan

2021 SEZONU TAKIMLAR SIRALAMASI

1- Mercedes / 613.5 Puan

2- Red Bull / 585.5 Puan

3- Ferrari / 323.5 Puan

4- McLaren / 275 Puan

5- Alpine / 155 Puan

6- AlphaTauri / 142 Puan

7- Aston Martin / 77 Puan

8- Williams / 23 Puan

9- Alfa Romeo / 13 Puan

10- Haas / 0 Puan







