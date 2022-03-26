Formula 1'de Sergio Perez, kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda

26 Mart 2022 Cumartesi, 23:00

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Meksikalı pilot Sergio Perez'in oldu.

Red Bull pilotu, Cidde'deki başarısıyla kariyerinde ilk kez pole pozisyonu elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamladı.

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc sıralama turlarını ikinci olarak tamamlarken takım arkadaşı İspanyol pilot Carlos Sainz Jr. ise üçüncü oldu.

LEWIS HAMILTON ERKEN ELENDİ

Sıralama turlarının ardından açıklama yapan 32 yaşındaki pilot, "Pistte binlerce kez tur atabilirdim fakat bu kadar iyi bir tur çıkarabileceğimi düşünmezdim. İnanılmaz bir turdu" dedi.

Mercedes takımının 7 kez Formula 1 dünya şampiyonluğu sahibi İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarının ilk bölümünde elenerek seansı 16. sırada tamamladı. Lewis Hamilton, 2017 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez elemelerin birinci seansını geçemedi.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si, pazar günü saat 20.00'de başlayacak.