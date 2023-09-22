Formula 1'de sezonun 17. etabı Japonya'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışına Japonya ev sahipliği yapacak.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:51
Formula 1'de sezonun 17. etabı Japonya'da düzenlenecek
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Şampiyonanın 17. ayağı, Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 9.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 8.00'de start alacak.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 374 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 180

4. Fernando Alonso (İspanya): 170

5. Carlos Sainz (İspanya): 142

TAKIMLAR

1. Red Bull: 597

2. Mercedes: 289

3. Ferrari: 265

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 139


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