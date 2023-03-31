Formula 1'de sıradaki durak Avustralya
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Avustralya GP'de koşulacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.
Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından yarış, 2 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde ise yine Red Bull takımından Meksikalı Sergio Perez birinci olmuştu.
Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PILOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 43
3. Fernando Alonso (İspanya): 30
4. Carlos Sainz (İspanya): 20
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20
TAKIMLAR
1. Red Bull: 87
2. Aston Martin: 38
3. Mercedes: 38
4. Ferrari: 26
5. Alpine: 8
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler