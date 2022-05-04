Formula 1'in İngiliz efsanesi Tony Brooks 90 yaşında öldü

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:42

F1'in 1950'lerden hayatta kalan son grand prix galibi İngiliz Formula 1 efsanesi Tony Brooks, kızının yaptığı açıklamaya göre, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Formula 1'de "Dişçi Pilot" lakaplı Charles Anthony Standish Brooks, BRM ile ilk şampiyonasına 1956'da çıktı, sporun en ölümcül dönemlerinden birinde altı grand prix kazandı, 1959'da F1 şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı ve 29 yaşında emekli oldu.

Brooks, kendi döneminde daha fazla yarış kazanan Arjantinli Juan Manuel Fangio, İtalyan Alberto Ascari ve Stirling Moss ile 1950'lerin en büyük İngiliz sürücülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Nigel Roebuck'ın 1986 yılında yayımlanan "Grand Prix Greats" adlı kitabında Moss, Brooks hakkında şunları söylemişti: "Brooks muazzam bir sürücüydü. Dünya şampiyonluğunu kazanan birkaç kişiden çok daha iyiydi."

PİSTİ SCOOTER İLE ÖĞRENDİ

25 Şubat 1932'de Dukinfield, Cheshire'da doğan Brooks, 1954'te Aston Martin'in yarış takımına katılmadan önce 1952'de kulüp yarışlarına başladı.

1955'te, 23 yaşında, Syracuse GP için Connaught takımında son dakikada yedek olarak çağrıldığında diş hekimliği finalleri için çalışıyordu. Antrenmanın ilk gününü kaçırdı, kiralık bir scooter üzerinde pisti öğrendi ve köklü F1 sürücüleri Luigi Musso ve Luigi Villoresi'nin fabrika üretimi Maserati'sini yenerek "Dişçi Pilot" lakabını kazandı.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Tony Brooks'un ölüm haberini aldığım için çok üzgünüm. Öncüydü ve büyük risk anlarında sınırları zorlayan özel bir sürücü grubunun parçasıydı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Formula 1/Twitter