Fortuna Sittard'da Sjor Ultee ile yollar ayrıldı!

23 Ağustos 2022 Salı, 22:07

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da, teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı.

Hollanda ekibinin teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars, yaptığı resmi açıklamada, Ultee’nin görevden alınmasına ilişkin, “Sezonun henüz bu kadar başında böyle bir karar almak çok zordur. Bu karar sadece kaybedilen 3 maç düşünülerek alınmadı. Takımdaki birçok alanda yeterli gelişimi göremedik. Alınan bu karar, teknik heyetteki bakış açısı farklılıklarının büyümesi sebebiyle kulübün çıkarları için hayati önem taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard; Ajax, Twente ve Cambuur ile oynadığı ligin ilk 3 karşılaşmasından puan çıkaramadı.



Ultee’nin ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Jeroen Schepens ile genç takım hocası Dominik Vergoossen’in geçici olarak takımın başında yer alacağı öğrenildi.

Ultee, 2019 yılının temmuz ayında Fortuna Sittard’da Kevin Hofland’ın yardımcısı olarak görev almaya başlamıştı. 2020 yılının aralık ayında teknik direktör olarak takımın başına getirilen Hollandalı hoca, 2022/2023 sezonunda sadece 3 maçta görev almış oldu.

BURAK YILMAZ ÖNE ÇIKTI

Öte yandan Hollanda basınından Voetbal International’ın haberine göre, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Ultee’nin ayrılmasının ardından salı günü yapılan ilk antrenmanda takım arkadaşlarına önderlik ettiği belirtildi.

Haberde, Fortuna Sittard yönetiminin takım için yeni teknik direktör belirlerken Burak Yılmaz’ın tecrübesinden faydalanabileceği vurgulandı.

Fortuna Sittard, ligin 4. haftasında cumartesi günü deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.