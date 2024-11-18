Forvetsiz oynayan Milli Takım, son 5 maçta 92 denemenin sadece 27’sinde kaleyi buldu: Şutlarımız ‘karavana’

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Ay-Yıldızlıların teknik direktörü Montella, kadroda klasik 9 numara tercih etmediği için eleştirilirken rakamlara ilginç bir gerçek yansıdı. Milliler, oynadığı maçlarda rakipleri üzerinde baskı kurup çok sayıda pozisyona girerken gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle ki Montella’nın öğrencileri, Uluslar Ligi’nde oynadığı 5 maçta kaleye toplam 92 şut çekti.

Ancak Ay-Yıldızlılar, 92 şutun sadece 27’sinde kaleyi bulurken 8 gol atabildi. Türkiye, Galler ile oynadığı iki maçta ağları sarsamadı. Bitiricilik sıkıntısı görülürken rakamları irdeleyelim:

Deplasmanda golsüz biten Galler maçında toplam 5 şut çektik, 1’i isabetliydi.

İzmir’de 3-1 kazandığımız İzlanda karşılaşmasında 21 şut çektik, 7’sinde isabet yakaladık.

Karadağ’ı Samsun’da 1-0 mağlup ettiğimiz mücadelede 29 şut çekip 9’unda kaleyi bulduk.

Deplasmanda 4-2 galip geldiğimiz İzlanda müsabakasında çektiğimiz 12 şutun 7’si isabetliydi.

Kayseri’de 0-0 noktalanan Galler sınavında 25 şutla kaleyi yokladık 3’ünde isabet sağladık.

KEREM’E BÜYÜK DESTEK

Galler maçının son dakikasında kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarını tutamayan Kerem Aktürkoğlu’na takım arkadaşları ve Montella’dan destek geldi. İtalyan hoca, soyunma odasında öğrencisine, “O dakikada topu alıp penaltıyı kullanmak cesaret işidir. Sen bu cesareti gösterdin. Kendinle gurur duymalısın, hep yayındayız” ifadelerini kullandı. Hakan Çalhanoğlu da bir maç önce İzlanda karşısında topa iki kez müdahale ettiği için yararlanamadığı penaltıyı hatırlatıp, “Hepimizin başına gelebilecek bir durum. Moralini bozma, hep en iyisini yapmaya devam edeceksin” şeklinde konuştu.