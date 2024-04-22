Fotis Ioannidis hakkında doping iddiaları ortaya atılmıştı: Fatih Terim'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:10

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:14

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 6. haftasında deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

Yunan takımında, hafta içinde hakkında "doping" iddiaları ortaya atılan ancak daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkan Fotis Ioannidis attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

Panathinaikos'un hocası Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında farklı galibiyeti değerlendirirken, futbolcusu hakkındaki doping iddialarıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Fotis Ioannidis

"FOTİS HAKKINDA HİÇBİR ŞÜPHEM YOKTU"

NTV Spor'un aktardığına göre Terim, Ioannidis'in söylentilerden oldukça rahatısız olduğunu dile getirdi ancak kendisinin, Yunan oyuncuya bu konuda soru bile sormadığını söyledi. Tecrübeli teknik direktörün açıklaması şöyle:

"Ortaya çıkanları öğrendiğimde Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir şüphem yoktu. Kendisini rahatsız ettiler ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor."

"Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz."

"KORKACAK BİR ŞEYİM YOKTU"

Ioannidis ise maç sonrasında yaptığı açıklamada, kendisi için bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatacağını belirterek korkacak bir şeyinin olmadığını vurguladı. Yunan golcü, "Söyleyecek bir şeyim yok. Cevabımı her zaman olduğu gibi sahada vereceğim. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben her şeyi olabildiğince temiz yapan bir insanım, adilim, dolayısıyla korkacak bir şeyim yoktu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fotis Ioannidis'in Yunanistan Milli Takımı'nın Kazakistan ve Gürcistan ile oynadığı maçlarda doping kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadığı iddia edilmişti. Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu ise FIFA ile iletişime geçildiğini ve Yunan futbolcunun pozitif örneğine rastlanmadığı yönündeki resmi bilgiye ulaştıklarını duyurmuştu. Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Yannis Vroutsis de bunun asılsız bir söylenti olduğunu belirtmişti.