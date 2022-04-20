Fotoğraf çektirmek istediler, Leclerc'in saatini çaldılar
Ferrari pilotu, Charles Leclerc, tatil için gittiği İtalya'nın Toskona bölgesinde yer alan sahil beldesi Viareggio'da hırsızlığa uğradı. Monakolu pilotun saatinin çalındığı belirtilirken sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Formula 1'de 2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Charles Leclerc, önceki akşam talihsiz bir olay yaşadı.
Bu hafta sonu İtalya'daki yarış öncesinde tatil için bireysel antrenörüyle Viareggio'ya giden Leclerc, fotoğraf çektirmek isteyen kişiler tarafından hırsızlığa uğradı.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Leclerc'in yanına gelen bir grubun ilk olarak fotoğraf çektirmek istediği, sonrasında ise gruptan bir kişinin genç sürücünün saatini çaldığı belirtildi. Çalınan saatinin özel yapım olduğu ve değerinin 300 bin Euro'ya yakın olduğu kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından Leclerc'in durumu yerel polise bildirdiği ve güvenlik kameralarından hırsızların tespit edilebilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK IMOLA
Bahreyn'de başlayan 2022 sezonunda sıradaki durak İtalya. Imola'da yapılacak Emilia-Romagna Grand Prix'si, 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca sezonun ilk sprint yarışı da bu hafta sonu yapılacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Ferrari'de Charles Leclerc, 71 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Mercedes sürücüsü George Russel topladığı 37 puanla ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gıda krizine karşı Dünya Bankası harekete geçti
- JASAT timi operasyon düzenledi: Suç makinesi yakalandı
- Wimbledon Rus tenisçiler için kararını verdi!
- Şehri karıştıran gizemli koku: Belediyeden açıklama
- Çinliler, Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor
- Pentagon'dan Rus füzesi açıklaması
- AB'den Rusya'ya tehdit
- 'Ligin boyu kısalıyor'
- Bir Avrupa ülkesi daha Ruanda'ya sığınmacı gönderecek!
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!