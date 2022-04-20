Fotoğraf çektirmek istediler, Leclerc'in saatini çaldılar

20 Nisan 2022 Çarşamba, 20:35

Formula 1'de 2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Charles Leclerc, önceki akşam talihsiz bir olay yaşadı.

Bu hafta sonu İtalya'daki yarış öncesinde tatil için bireysel antrenörüyle Viareggio'ya giden Leclerc, fotoğraf çektirmek isteyen kişiler tarafından hırsızlığa uğradı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Leclerc'in yanına gelen bir grubun ilk olarak fotoğraf çektirmek istediği, sonrasında ise gruptan bir kişinin genç sürücünün saatini çaldığı belirtildi. Çalınan saatinin özel yapım olduğu ve değerinin 300 bin Euro'ya yakın olduğu kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından Leclerc'in durumu yerel polise bildirdiği ve güvenlik kameralarından hırsızların tespit edilebilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK IMOLA

Bahreyn'de başlayan 2022 sezonunda sıradaki durak İtalya. Imola'da yapılacak Emilia-Romagna Grand Prix'si, 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca sezonun ilk sprint yarışı da bu hafta sonu yapılacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ferrari'de Charles Leclerc, 71 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Mercedes sürücüsü George Russel topladığı 37 puanla ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.