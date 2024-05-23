Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu!

Hollanda devi Ajax, teknik direktörlüğe bir dönem Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'nin getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 20:29
Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu!
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Hollanda devi Ajax, yeni teknik direktörünü açıkladı.

John van 't Schip'in görevine son veren Ajax, son olarak Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'yi takımın başına getirildiğini duyurdu.

Farioli, Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.


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