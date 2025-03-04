Francesco Totti ile Antonio Cassano ağız dalaşına girdi: İtalya'da Jose Mourinho tartışması!
Eski futbolcular Francesco Totti ile Antonio Cassano, katıldıkları bir programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında tartışma yaşadı.
Roma'nın bayrak adamı olan eski futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da Antonio Cassano, Nicola Ventola ve Lele Adani'nin sunduğu Viva El Futbol programına konuştu.
Francesco Totti, programda yaşanan teknik direktörler tartışması sırasında, "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.
Francesco Totti
CASSANO'NUN MOURINHO SÖZÜNE TEPKİ
Antonio Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho b.k gibi top oynatıyor ve böyle kazanıyor" cevabını verdi.
Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Mourinho, Allegri, Capello, Ancelotti... İyi oynuyorlar mı? Normal futbol oynatıyorlar. Oyuncuları hazırlıyorlar, onları sahaya sürüyorlar. Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız" dedi.
Antonio Cassano
"MOURINHO'YA NE DİYEBİLİRİZ Kİ"
"Mourinho ise... 'Kupalar kazanmak zorundasın', öyle diyorsun ya Antonio (Cassano) " diyerek sözlerini sürdüren Totti, "Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Herkesin kendi düşünceleri var, ben seninle çok farklı düşünüyorum Antonio (Cassano)" dedi.
"MOURINHO NEREYE GİTTİYSE KAZANDI"
Francesco Totti, "Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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