Fenerbahçe'den EuroLeague'de tarihi performans: Rekora ortak oldu!

EuroLeague'in 17. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Basketbol'u mağlup eden Fenerbahçe Beko, bir maçta en fazla hücum ribaundu alan CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

Fenerbahçe'den EuroLeague'de tarihi performans: Rekora ortak oldu!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:10

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Paris Basketbol'u deplasmanda yenerek EuroLeague'de 18. galibiyetini elde etti.

REKORA ORTAK OLDU

Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.

LİSTENİN ZİRVESİNİ PAYLAŞTILAR

CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.

THY EuroLeague'de bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım şöyle:

1. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova (30)

2. Panathinaikos (26)

3. Partizan, Unicaja Malaga (25)


Etiketler: #fenerbahçe beko #fenerbahçe #euroleague #Ribaund

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