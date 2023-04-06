Mehmet Çerçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi asıl mesleği nedir?

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren kişiye bu sırada camide Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ilk yardımda bulundu. Yurttaşlar, Mehmet Çerçi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Mehmet Çerçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi asıl mesleği nedir? Mehmet Çerçi hangi partide görev yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:51
Mehmet Çerçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi asıl mesleği nedir?
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Uncubözköy Camisi'nde teravih namazı kılınırken Nazmi Başaran, fenalaşarak yere yığıldı. Cemaatin müdahalesiyle etrafı açılan Başaran için ambulans çağrıldı. Ambulansın gelmesini beklerken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi fenalaşan kişiye kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan yurttaşın yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Peki, Mehmet Çerçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi asıl mesleği nedir? Mehmet Çerçi hangi partide görev yapıyor?

MEHMET ÇERÇİ KİMDİR?

Mehmet Çerçi, 31 Ekim 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ümmügülsüm'dür. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi olan Mehmet Çerçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisas eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ankara Çankaya Belediyesi'nde ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde tabiplik yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nı kurdu ve yardımcı doçent doktor olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Serbest hekim olarak çalıştı ve bir şirkette yöneticilik görevi üstlendi. 22. Dönem Manisa Milletvekili. 22. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP' den Manisa milletvekili seçildi.

Mehmet Çerçi, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı.

MEHMET ÇERÇİ ÖZEL HAYATI

İngilizce ve orta düzeyde fransızca bilen Mehmet Çerçi, evlidir. 


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