Frank Lampard'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Championship ekibi Coventry City'de Frank Lampard dönemi resmen başladı. İngiliz ekibi, Lampard ile 2.5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Frank Lampard'ın yeni takımı resmen açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:35

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.

2.5 YILLIK İMZA

Coventry City'den yapılan açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz" denildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.

İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.


Etiketler: #Coventry City #Frank Lampard #İngiltere Championship

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