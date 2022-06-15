Frankie de Jong'tan Manchester United iddialarına yanıt!

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'ın kendisine olan ilgisiyle ilgili açıklama yaptı. Hollandalı oyuncu, İngiliz kulübün ilgisi sebebiyle gurur duyduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:16
Frankie de Jong'tan Manchester United iddialarına yanıt!
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Hollandalı yıldız orta saha Frenkie de Jong, Manchester United iddialarını yanıtladı.

Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana başka takımların ilgisinin olması benim için gurur verici ama ben şu an dünyanın en iyi kulübündeyim" dedi.

MANCHESTER UNITED GÖRÜŞME YAPMIŞTI

De Jong ayrıca, "Barcelona'da kendimi çok iyi hissediyorum. Çıkan bu haberlerle ilgili bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Manchester United'ın, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

Başarılı oyuncu geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 46 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.


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