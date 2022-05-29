Fransa Açık'ta geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas, 4. tura çıktı

29 Mayıs 2022 Pazar, 09:55









Başkent Paris'in ev sahipliğindeki turnuvanın 7. gününde oynanan 3. tur maçları tamamlandı.

Roland Garros'ta geçen yılın finalisti Yunan raket Tsitsipas, 3. turda İsveçli Mikael Ymer'i 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Norveçli tenisçi Casper Ruud (8 numaralı seribaşı), İtalyan Lorenzo Sonego'yu (32) 6-2, 6-7, 1-6, 6-4 ve 6-3 biten setlerle 3-2 mağlup etti.

Polonyalı Hubert Hurkacz (12), Belçikalı David Goffin'i 7-5, 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi ve son 16 arasına kaldı.

Kariyerinde bir grand slam şampiyonluğu bulunan Hırvat Marin Cilic (20), Fransız Gilles Simon karşısında 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) galip gelerek tur atladı.

KADINLARDA BADOSA VE SABALENKA ELENDİ

Tek kadınlarda favoriler arasında yer alan Paula Badosa (3) ve Aryna Sabalenka (7) rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.

Tarafsız sporcu olarak mücadele eden Rus Veronika Kudermetova (29), İspanyol Badosa'nın ikinci sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

İtalyan raket Camila Giorgi (28), bir diğer tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Sabalenka'yı 2-1'lik (4-6, 6-1, 6-0) skorla geçti.

Ayrıca erkeklerde Danimarkalı Holger Rune, kadınlarda ise Rumen Irina-Camelia Begu, Çinli Qinwen Zheng, ABD'li Jessica Pegula (11) ve Madison Keys (22) ile tarafsız sporcu olarak korta çıkan Rus Daria Kasatkina (20) rakiplerini geçerek 4. tur bileti aldı.