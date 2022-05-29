Real Madrid Başkanı Florentino Perez: 'Mbappe bizim için geride kaldı'

29 Mayıs 2022 Pazar, 09:37

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, kazandıkları Şampiyonlar Ligi finali sonrası konuştu.

Deneyimli Başkan Perez maç sonu değerlendirmesinde, "Bu yıl genel olarak iyi bir sezon geçirdik. İyi bir turnuva ortaya koyduk. Tüm zor takımlar karşı oynadık ve hepsini tek tek geçtik. Bu hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oldu. Kolay kolay unutulmayacak bazı maçlar oynadık" dedi.

"MBAPPE'Yİ ÇOKTAN UNUTTUK"

Real Madrid'in dünyanın en büyük kulübü olduğunu belirten Perez, "Courtois harika bir sezon geçirdi. Dünyanın en iyi kalecisi. Onu bu yüzden Real Madrid'e getirdik. O bir Real Madrid taraftarı. Ancelotti, 'Real Madridliler bu kulübün taraftarı, diğerlerinde böyle bir şey yok' derken haklıydı. City'e karşı oynadığımız maçta tecrübelilerin kenarda nasıl bağırdığını, gençlerin nasıl mücadele ettiğini hatırlıyorum. Real Madrid varlığıyla, değerleriyle, bazen dertleriyle dünyanın en büyük kulübüdür. Bu kulüp devlet destekli değil, taraftarların kulübüdür" diye konuştu.

Kylian Mbappe'nin kendileri yerine PSG'yi tercih etmesiyle ilgili ise Perez, "Madrid'de her zaman dünyanın en iyi oyuncuları oynar ve Madrid de dünyanın en iyilerini almak için çaba sarf eder. Real Madrid harika bir sezon geçirdi. Bugün Mbappe yok. Real Madrid'in partisi var. Mbappe'yi çoktan unuttuk" ifadelerini kullandı.

Perez, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Devlet destekli kulüpler en büyük bütçelere, en yetenekli futbolculara sahip. Real Madrid kar payı dağıtan bir şirket değildir. Taraftarların sahip olduğu dünyanın en büyük kulübüdür. Bizim değerlerimiz, fedakarlıklarımız ve taraftarlarımız var. Hepsi Don Santiago Bernabeu'dan bize miras kaldı ve biz de bu mirasa saygı duyuyoruz."