Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda
Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.
Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 121. kez organize edilen Roland Garros'da, ana tablo maçları başkent Paris'te başladı.
İki kez Fransa Açık finalisti Thiem, Bolivyalı Hugo Dellien'e 6-3, 6-2, 6-4 setlerle 3-0 yenildi.
Mart ayındaki bilek sakatlığı dönüşünden bu yana oynadığı hiçbir turnuvada maç kazanamayan Avusturyalı raket, Fransa Açık'ta da ilk turda elenmiş oldu.
Dünya 6 numarası Ons Jabeur da Fransa Açık'ın açılış gününde Magda Linette'e ilk turda mağlup oldu.
Tunuslu raket, Linette'e karşı ilk seti 6-2 kazandıktan sonraki iki seti 7-6 (7-4) ve 7-5 ile kaybederek turnuvanın ilk turunda elendi.
Video Haberler
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
- Düğün konvoyundaki otomobil, çocuğa çarptı
- Doktorun mucizevi kurtuluşu: Acilin girişinde yığıldı
- Otelciler Derneği Başkanı'ndan 'lahmacun' savunması
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Bakan Soylu duyurdu: Ehliyetlerle ilgili yeni gelişme
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
- 'Tam oradayız...'
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- 'Biz de lider olarak kabul edebiliriz'
- 'Beni idama bile götürseler...'