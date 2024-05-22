Fransa açılış maçında set vermedi!

Erkekler Milletler Ligi karşılaşmasında Fransa, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:37
Fransa açılış maçında set vermedi!
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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Bulgaristan ile Fransa karşılaştı.

Fransa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Fransız oyuncu Brizard, ilk maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Takımınla gurur duyduğunu ifade eden Brizard, ligin diğer maçları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Brizard, kendilerini izleyen seyirciye de teşekkür ettiğini ifade etti.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Erdal Akıncı (Türkiye)

Bulgaristan: Karyagin, Dimitrov, Petkov, Grozdanov, Tatarov, Nikolov (Asparuhov, Garkov, Valchinov)

Fransa: Clevenot, Brizard, Chinenyeze, Le Goff, Ngapeth, Patry (Faure)

Setler: 21-25, 24-26, 14-25

Süre: 66 dakika (23,22,21)


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