Fransa, Avusturya ile 1-1 berabere kaldı
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Avusturya'yla 1-1 berabere kaldı ve 3. maçında da galibiyet elde edemedi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Avusturya'ya konuk oldu.
Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 37. dakikada Weimann'ın golüyle önde kapatan Avusturya'ya Fransa'nın cevabı ise geç oldu. 63. dakikada oyuna giren Mbappe, 83. dakikada golünü atarak maça dengeyi getirdi. Eşitlik golünü erken bulamamanın sıkıntısını son dakikalarda yaşayan Fransa, böylelikle mücadeleden 1 puanla ayrılmış oldu.
Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi ve 2 puana çıktı ancak grubunun son sırasında kaldı. Avusturya ise puanını 4'e çıkardı.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'