Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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