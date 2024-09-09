Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 10:44
Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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