Genç milliler Fransa'ya direnemedi!

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:32
Genç milliler Fransa'ya direnemedi!
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.

KLASMAN MAÇI OYNAYACAK

İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.

Milli takım klasman maçında perşembe günü İspanya'yla karşılaşacak.


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