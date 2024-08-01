Genç milliler Fransa'ya direnemedi!
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Fransa'yla karşılaştı.
KLASMAN MAÇI OYNAYACAK
İlk yarıyı 43-20 geride kapatan Türkiye, maçı da 92-58 kaybetti.
Milli takım klasman maçında perşembe günü İspanya'yla karşılaşacak.
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