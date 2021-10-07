Fransa, Belçika'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi

07 Ekim 2021 Perşembe, 23:37

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final mücadelesinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele Fransa'nın 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma, Belçika'nın hakimiyetinde bir ilk yarıya sahne oldu. Devrenin sonlarına doğru baskısını arttıran Belçika'da 38.dakikada sahneye çıkan Carrasco gol perdesini açmış oldu. Devre bitmeden bu sefer Lukaku'nun golüyle Belçika farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 Belçika lehine sonuçlandı.

İkinci yarıda ise bu sefer Benzema-Mbappe ikilisi vardı. Önce 62. dakikada Mbappe'nin asistinde Benzema, durumu 2-1 yaparak farkı 1'e indirdi. 69. dakikada bu kez Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Müthiş bir son dakika heyecanı yaşanan karşılaşmada son anlarda Belçika, Carrasco ile tekrar öne geçti ancak gol, VAR'dan ofsayt gerekçesi ile geri döndü. Ardından ataklara tekrar başlayan Fransa, 90. dakikada Theo Hernandez'in ceza sahası dışından golü ile 3-2 öne geçti.

90 dakika sonunda Fransa, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçı 3-2 kazanmayı başardı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu.