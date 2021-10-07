Marius Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 14:15
<p>Ligin ilk 8 haftasının sonunda 6 puanla 17. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.&nbsp;</p>

Ligin ilk 8 haftasının sonunda 6 puanla 17. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. 

<p>Ajansspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı.</p>

Ajansspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı.

<p>Taraflar dün gece gerçekleşen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor yönetimi, bugün son kez Sumudica ile görüşecek ve detaylarda aksilik çıkmazsa sözleşmeler imzalanacak.</p>

Taraflar dün gece gerçekleşen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor yönetimi, bugün son kez Sumudica ile görüşecek ve detaylarda aksilik çıkmazsa sözleşmeler imzalanacak.

<p>İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşen Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile görüştü.</p>

İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşen Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile görüştü.

<p>Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Rumen hoca, Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.&nbsp;</p>

Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Rumen hoca, Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı. 

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