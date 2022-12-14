Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.
D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.
Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.
Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın eleme aşamalarında gol yemedi.
FRANSA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
FRANSA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud
Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
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