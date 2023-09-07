Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:10
Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Stephen Kenny'nin ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Park des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Fransa, gruptaki 4. hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı Yunanistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

İrlanda Cumhuriyeti ise kendi sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-0 yenmişti.


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