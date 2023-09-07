Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Stephen Kenny'nin ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Park des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Fransa, gruptaki 4. hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı Yunanistan'ı 1-0 mağlup etmişti.
İrlanda Cumhuriyeti ise kendi sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-0 yenmişti.
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