Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:10

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:10

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, B Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Stephen Kenny'nin ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Park des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Fransa, gruptaki 4. hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı Yunanistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

İrlanda Cumhuriyeti ise kendi sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-0 yenmişti.