Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım belli oldu!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 11.05.2024 - 09:33

Fransa Ligue 1'de gelecek sezon yer alacak ilk takım belli oldu.

Fransa Ligue 2'nin 37. haftasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, 3. sıradaki Saint-Etienne ile puan farkını 6'ya yükselterek Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.

Ligue 1'e doğrudan yükselen ikinci takım ligin son haftasında belli olacak.