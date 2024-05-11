Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım belli oldu!

Fransa Ligue 2 karşılaşmasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:33
Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım belli oldu!
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de gelecek sezon yer alacak ilk takım belli oldu.

Fransa Ligue 2'nin 37. haftasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, 3. sıradaki Saint-Etienne ile puan farkını 6'ya yükselterek Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.

Ligue 1'e doğrudan yükselen ikinci takım ligin son haftasında belli olacak.


auxerre haberleri Amiens haberleri Ligue 2 haberleri

İlgili Haberler

Monaco puan kaybetti: Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Monaco puan kaybetti: Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Ligue 1'de yeni uygulama: İlk Mbappe'de denendi

Ligue 1'de yeni uygulama: İlk Mbappe'de denendi
Ligue 1'de PSG, Marsilya'ya acımadı!

Ligue 1'de PSG, Marsilya'ya acımadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eğitim sendikaları iş bıraktı: Şiddet, gündelik hayatın bir parçasına dönüştü

Eğitim sendikaları iş bıraktı: Şiddet, gündelik hayatın bir parçasına dönüştü
Reklam ilişkisi mi… Bircan Bali Mert Demir’in cinsel tercihi hakkında konuştu!

Reklam ilişkisi mi… Bircan Bali Mert Demir’in cinsel tercihi hakkında konuştu!
Mersin'de hasat başladı: 45 gün sürecek! Kilosu bahçede 70 lira...

Mersin'de hasat başladı: 45 gün sürecek! Kilosu bahçede 70 lira...
Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer

Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer
5 milli oyuncu final oynamıştı... UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk!

5 milli oyuncu final oynamıştı... UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk!
CHP lideri Özel’den ‘Eurovision’ açıklaması

CHP lideri Özel’den ‘Eurovision’ açıklaması
Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!

Edin Dzeko antrenmanda yer almamıştı: Nedeni ortaya çıktı!
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi