Fransa Spor Bakanlığı'ndan maç saati kararı
Fransa Spor Bakanlığı, enerji tasarrufu için yeni tedbirlerini açıkladı. Maç saatleri için tarihi bir karar gündeme geldi.
Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında bir takım kararlar alınacağının sinyallerini daha önce vermişti. Castera, "Enerji tasarrufu için spor müsabakaları hava karardıktan sonra oynanmayabilir. Bu önümüzdeki bir seçenek, bu kış bunu uygulayabiliriz" açıklamasını yaptı.
GECE MAÇLARI OYNANMAYABİLİR
Fransız basınında yer alan habere göre; futbol ve özellikle ragbideki gece maçları olası bir yasakla karşı karşıya. Bakanlık, stadyum aydınlatmasından enerji tasarrufu sağlamayı düşünüyor. Bu uygulamanın hayata geçmesi halinde özelikle ragbi müsabakalarının tehlike altında olacağı ifade ediliyor.
Ragbi maçlarının cumartesi ve pazar günleri gece geç saat dilimlerinde oynandığı düşünülürse bu uygulama ciddi tartışmaları da beraberinde getirecek.
AMAÇ ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMAK
Enerji tasarrufunun Fransa hükümeti tarafından desteklendiği ve uygulamanın 2 yıl içinde ülkedeki enerji tüketimini yüzde 10 azaltacağı ifade edildi.
LİG YÖNETİMİ UYGULAMAYA SICAK BAKMIYOR
Bakanın yaptığı açıklama sonrası futbol ve ragbi maçları ciddi şekilde etkilenecek. Lig yönetimi ise söz konusu uygulamanın fayda getirmeyeceğini ve spor organizasyonlarını kötü etkileyeceği görüşünü paylaştı.
Yapılan açıklamada, "Bu yaklaşım, akşam maçlarının önemli olduğu gerçeğini değiştirmez. Müsabakaların ekonomik ve organizasyonel dengelerine saygı gösterilmesi gerekir" denildi.
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