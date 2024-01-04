Fransa Süper Kupası'nın sahibi PSG oldu!

Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint-Germain, Toulouse'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:33
Fransa Süper Kupası'nın sahibi PSG oldu!
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Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. 

PSG'ye kupayı getiren golleri 3. dakikada Kang-In Lee ve 44. dakikada Kylian Mbappe getirdi. 

Bu sonuçla birlikte PSG, Fransa Süper Kupası'nı 12. kez müzesine götürdü.


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